Тукманов назвал мудрым решение РФС остаться в УЕФА

Бывший генеральный директор РФС Александр Тукманов прокомментировал решение РФС отказаться от перехода в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Считаю, что абсолютно правильное решение. Люди, голосовавшие за это, поступили мудро. Азия в футбольном плане нам ничего не даст. Ну, выиграем мы игру у какой-нибудь условной Бангладеш или еще у кого-то. И что? А соревноваться с такими командами, как Австралия, Япония, Южная Корея, думаю, что нам все равно бы не пришлось. Они бы бойкотировали встречи с нами. Не факт, что, перейдя в Азию, мы потом сумеем вернуться в Европу. Если ситуация кардинально изменится в нашу сторону, думаю, что возобновится диалог с ФИФА и УЕФА», — приводит слова Тукманова «РБ Спорт».

20 декабря состоялось заседание исполкома РФС, члены которого сочли, что переход в Азию без гарантий от ФИФА относительно участия в международных турнирах не имеет смысла.

«ФИФА не может дать такие гарантии. Решение принимает национальная ассоциация, а там при принятии решения, думаю, будут учитывать политическую составляющую. Включение сборной России в чемпионат Азии в плане прогресса футболистов мало что даст», — добавил Тукманов.

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские сборные и клубы от международных соревнований под своей эгидой.