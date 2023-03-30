Тюкавин — о критике сборной России: «Все же понимают, что происходит с нашим футболом, нужна поддержка»

Нападающий сборной России Константин Тюкавин отреагировал на критику национальной команды после товарищеского матча с Ираном (1:1).

«Ругают часто. Честно, не понимаю, зачем нас так жестко полоскать, — цитирует Sport24 Тюкавина. — Нужно все-таки поддерживать сборную своей страны. Болельщики должны гнать нас вперед, а не ругать после ничейного матча. Они же прекрасно понимают, что сейчас происходит с нашим футболом и со сборной. В такой ситуации нужна поддержка, а не критика по любому поводу».

Сборная России сыграла вничью с Ираном (1:1) в Тегеране, а в Санкт-Петербурге победила команду Ирака (2:0).

Российские клубы отстранены от участия в турнирах под эгидой в турнирах ФИФА и УЕФА до следующего уведомления.