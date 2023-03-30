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Сегодня, 11:08

Тюкавин — о мартовском сборе: «Карпин зашел в зал: «Ну привет, футболистики»

Мария Гусева
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Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин рассказал о работе с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

«У него ко всем индивидуальный подход. Главный посыл — мы не должны ничего бояться, — цитирует Sport24 Тюкавина. — Есть у Валерия Георгиевича про это любимое выражение — цензурное, но не для прессы (смеется). Плюс он всегда находит место для юмора. Даже вот сейчас, на последних сборах. После тура РПЛ мы собрались в Новогорске, Валерий Георгиевич приехал туда после игры «Ростова» с «Химками». Зашел в зал, где мы занимались: «Ну привет, футболистики». И еще пару междометий добавил».

Карпин возглавляет сборную России с июля 2021 года. Под его руководством национальная команда провела 12 матчей, в которых одержала 7 побед, 4 раза сыграла вничью и уступила в одной встрече. В марте сборная России сыграла вничью с Ираном (1:1) и обыграла Ирак (2:0).

Источник: Sport24
Валерий Карпин
Футбол
Сборная России по футболу
Константин Тюкавин
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