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Сборная России

Сегодня, 17:02

УЕФА не отменит отстранение взрослых сборных России

Тренировка сборной России.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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В УЕФА сообщили, что отстранение взрослых российских команд будет действовать до окончания конфликта на Украине.

«Исполнительный комитет подтвердил, что отстранение всех остальных российских команд (клубов и национальных сборных) останется в силе до конца конфликта на Украине», — сказано в заявлении.

17 сентября президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что российские клубы и сборные вернутся к соревнованиям только после окончания СВО.

Сегодня, 26 сентября, исполком УЕФА предложил руководству организации допустить до участия в международных соревнованиях сборные России до 17 лет.

Все российские команды отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с конца зимы 2022 года.

Российский футбол не ждут в Европе. Пора уходить в Азию?

Сборная России по футболу
Александер Чеферин
УЕФА
26
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