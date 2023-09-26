УЕФА не отменит отстранение взрослых сборных России

В УЕФА сообщили, что отстранение взрослых российских команд будет действовать до окончания конфликта на Украине.

«Исполнительный комитет подтвердил, что отстранение всех остальных российских команд (клубов и национальных сборных) останется в силе до конца конфликта на Украине», — сказано в заявлении.

17 сентября президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что российские клубы и сборные вернутся к соревнованиям только после окончания СВО.

Сегодня, 26 сентября, исполком УЕФА предложил руководству организации допустить до участия в международных соревнованиях сборные России до 17 лет.

Все российские команды отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с конца зимы 2022 года.

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