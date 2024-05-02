Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о тех отечественных спортсменах, которые хотят выступить на Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе.

«По отношению к тем, кто поедет на Игры в Париж, у подавляющего количества наших жителей будет негативное отношение. Та же Ефимова для нас американка. Я не хочу ее как-то осуждать, это ее жизнь, она сама выбрала этот путь, достигла своих определенных результатов», — приводит слова Вяльбе RT.

Ефимова является трехкратным олимпийским призером и шестикратной чемпионкой мира.

В декабре прошлого года МОК допустил российских спортсменов на Игры-2024 в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах. При этом члены национальной команды не смогут участвовать в церемониях открытия и закрытия Олимпиады. Кроме того, на турнир не допустят атлетов, которые имеют контракты с вооруженными силами России.

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже.