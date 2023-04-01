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Сегодня, 08:00

В РФС оценили игру сборной в матчах с Ираном и Ираком: «Важно, что была самоотдача»

Артем Бухаев
Корреспондент
Матч Россия — Ирак.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов в комментарии для «СЭ» подвел итоги мартовских товарищеских матчей сборной России.

— Было два товарищеских матча сборной России. Прошло уже достаточное количество времени. Какие выводы вы сделали по спортивной составляющей и по тому, насколько это было полезно?

— По спортивной составляющей наиболее правильно оценку получать у тренера, — сказал Митрофанов. — Там его установка, его задачи. Я считаю, что, особенно в первом тайме в Иране, или в первом тайме до гола, смотря кому какая степень детализации нравится, сборная выглядела достойно. Во втором тайме, к сожалению, может быть, с точки зрения качества игры хотелось бы рассчитывать на большее. Но, если мы говорим о самоотдаче, очень важно, что она у игроков была! Когда они играют с сильными сборными, это хорошо. Для нас наиболее важно, что мы провели эти матчи, мы играли международные матчи, в том числе в России. Это важно для сборной, болельщиков и для всего российского футбола.

23 марта сборная России сыграла вничью с Ираном (1:1) в Тегеране, 26 марта российская команда победила Ирак (2:0) в Санкт-Петербурге.

Футбол
РФС
Сборная России по футболу
Максим Митрофанов
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