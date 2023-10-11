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Сегодня, 16:47

В РФС сообщили о сохранении отношений с УЕФА

Виктория Кравченко
В РФС сообщили о сохранении отношений с УЕФА.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Глава направления социальной ответственности и устойчивого развития РФС Алексей Смертин сообщил, что союз поддерживает связь с УЕФА. Он отметил, что их отношения за полтора года не изменились, поменялась лишь логистика.

«До Франкфурта было непросто, но это ерунда по сравнению с тем, какие знания ты там получаешь и отдаешь. Важно передать информацию о деятельности РФС в этой сфере. Отмечу, что инициатива создания проектного офиса возникла задолго до того, как УЕФА начал имплементировать это направление», — цитирует Смертина РИА «Новости Спорт».

Также он заявил, что финансовую сторону ему сложно обсуждать, но добавил, что все расходы УЕФА компенсирует.

26 сентября УЕФА допустил к соревнованиям под своей эгидой национальные команды России, в которых выступают игроки не старше 17 лет. Российские сборные должны были проводить свои матчи на нейтральной территории без использования флага и гимна.

После такого решения Украина, Англия, Польша, Латвия, Швеция, Дания, Норвегия и Литва отказались играть в соревнованиях с участием россиян. 10 октября УЕФА отменил свое решение о допуске.

Источник: https://rsport.ria.ru/
Алексей Смертин
РФС
УЕФА
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