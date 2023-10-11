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Сегодня, 19:00

Россия — Камерун: время начала и прямая трансляция матча

Россия сыграет с Камеруном в товарищеском матче 12 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Валерий Карпин, главный тренер сборной России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Сборная Россия сыграет с командой Камеруна в товарищеском матче 12 октября, в четверг. Игра пройдет на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Ключевые события противостояния Россия — Камерун будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию встречи в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Начнется эфир в 18.00 мск.

16 октября, в понедельник запланирована встреча со сборной Кении. Матч пройдет в Анталье (Турция) на стадионе «Титаник Мардан».

В сентябре команда Валерия Карпина провела выездные матчи — с Катаром 12 сентября (1:1), а также с олимпийской сборной Египта 7 и 11 сентября (1:1; 1:2).

Сборная Россия по футболу: новости, состав команды, статьи, видео и фото

Валерий Карпин
Футбол
Сборная Камеруна по футболу
Сборная России по футболу
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