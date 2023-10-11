Россия сыграет с Камеруном в товарищеском матче 12 октября

Сборная Россия сыграет с командой Камеруна в товарищеском матче 12 октября, в четверг. Игра пройдет на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Ключевые события противостояния Россия — Камерун будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию встречи в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Начнется эфир в 18.00 мск.

16 октября, в понедельник запланирована встреча со сборной Кении. Матч пройдет в Анталье (Турция) на стадионе «Титаник Мардан».

В сентябре команда Валерия Карпина провела выездные матчи — с Катаром 12 сентября (1:1), а также с олимпийской сборной Египта 7 и 11 сентября (1:1; 1:2).

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