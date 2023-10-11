Самедов считает равными шансы сборных России и Камеруна на победу в товарищеском матче

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Самедов в комментарии для «СЭ» поделился мыслями о предстоящем матче между российской национальной командой и Камеруном.

«Верю, что сборная России сможет одержать победу в этом матче. Камерун — самый сильный соперник из всех, с кем играла Россия за последнее время? Я всех уже не вспомню, но это сильная африканская сборная, которая практически всегда попадает на большие турниры, такие как чемпионат мира. Это будет хорошей проверкой для нашей сборной. Сложно сказать, кто сильнее. Я думаю, что шансы равны», — сказал Самедов корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Матч между сборными России и Камеруна пройдет 12 октября в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Начало игры — в 19.00 по московскому времени.