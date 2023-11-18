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Сборная России

Сегодня, 22:34

Рыков о возможном матче сборной России и медиафутбола: «Лучше играть с профессиональными командами»

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Экс-защитник «Динамо» Владимир Рыков высказался о потенциальных соперниках сборной России.

«Сборной главное играть и получать опыт. Много молодых ребят, у которых нет опыта международных матчей. Лучше играть, чем нет. Обязательно смотрю игры. Бывает разный уровень футбола. Не всегда все получается, но и хорошие игры бывают. Отрабатываются какие-то нюансы. Карпин смотрит всех футболистов, наверное, хочет познакомиться, это нормально. Возможный матч сборной против медиафутбольной команды? Главный тренер должен сказать, готов ли он провести спарринг с медиакомандой. Захочет, сыграет. Но думаю, что лучше играть с профессиональными командами», — цитирует Рыкова Metaratings.ru.

Матч Россия — Куба состоится в Волгограде в понедельник, 20 ноября. Начало — в 19:30 по московскому времени.

Источник: Metaratings.ru
Владимир Рыков
Сборная России по футболу
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