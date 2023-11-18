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Сегодня, 21:23

Стипиди — о матче сборной России с Кубой: «Надо играть с теми, кто соглашается»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди высказался о предстоящем товарищеском матче сборной России с Кубой.

«Кто сказал, что у Кубы слабая сборная? Великие эксперты. Зато расхваливают ФИФА и УЕФА. А я сказал, что юношескую сборную не допустят все равно, когда какие-то разговоры пошли. И ее не допустили. Ну почему сегодня нашей сборной не играть с Кубой? Надо играть с теми, кто соглашается. Есть хорошая обойма молодых людей — пусть играют. С азиатским сборными, с африканскими, с южноамериканскими. Почему нет?» — приводит слова Стипиди «Евро-Футбол.Ру».

Матч Россия — Куба состоится в Волгограде в понедельник, 20 ноября. Начало — в 19:30 по московскому времени.

Источник: Евро-Футбол.Ру
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