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Сегодня, 22:31

Петржела: «Глупо полагать, что Малком и Клаудиньо станут играть за сборную России»

Петржела прокомментировал предоставление российского гражданства Малкому и Клаудиньо
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал предоставление российского гражданства Малкому и Клаудиньо.

«Глупо полагать, что Малком и Клаудиньо станут играть за сборную России. Им все равно. Они получили паспорта РФ, чтобы больше зарабатывать, а не играть за национальную команду России», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

24 февраля Владимир Путин подписал указ о предоставлении гражданства России двум бразильским игрокам.

Малком выступает за «Зенит» с августа 2019 года, а Клаудиньо — с августа 2021 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vlastimil-petrzhela-glupo-polagat-chto-malkom-i-klaudin-o-stanut-igrat-za-sbornuyu-rossii/
Властимил Петржела
Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
Футбол
ФК Зенит
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