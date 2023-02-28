Петржела: «Глупо полагать, что Малком и Клаудиньо станут играть за сборную России»

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал предоставление российского гражданства Малкому и Клаудиньо.

«Глупо полагать, что Малком и Клаудиньо станут играть за сборную России. Им все равно. Они получили паспорта РФ, чтобы больше зарабатывать, а не играть за национальную команду России», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

24 февраля Владимир Путин подписал указ о предоставлении гражданства России двум бразильским игрокам.

Малком выступает за «Зенит» с августа 2019 года, а Клаудиньо — с августа 2021 года.