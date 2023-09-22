Юниорская женская сборная России примет участие в турнире развития УЕФА

Юниорская женская сборная России в конце сентября примет участие в турнире развития УЕФА.

«Мы едем играть в Белоруссию два товарищеских матча. А в конце сентября нас ждет турнир развития УЕФА, в нем также примут участие команды Белоруссии, Словении и Сербии. Турнир пройдет в Сербии», — цитирует ТАСС старшего тренера команда Елену Медведь.

В 2023 году женская сборная России принимала участие в чемпионате Федерации футбола Южной Азии. Национальная команда победа в турнире, обыграв Бангладеш, Бутан, Непал и Индию.