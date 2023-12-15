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Сегодня, 18:22

Семин о матче с Сербией: «Пока РФС официально не объявит, это все слухи»

Семин прокомментировал возможный товарищеский матч между сборными России и Сербии
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал возможный товарищеский матч между сборными России и Сербии.

«Товарищеский матч со сборной Сербии? Это была бы отличная проверка для команды Валерия Карпина. Но давайте не будем забегать вперед. Пока РФС официально не объявит о проведении данного матча, это все слухи. Уже был случай с боснийцами», — приводит слова Семина «РБ Спорт».

Сборная России может провести товарищеский матч с Сербией в Санкт-Петербурге в конце марта 2024 года, если сербская федерация футбола получит одобрение от ФИФА и УЕФА.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-semin-match-s-serbiej-poka-rfs-ofitsial-no-ne-ob-yavit-e-to-vse-sluhi/
Футбол
Сборная России по футболу
Сборная Сербии по футболу
Юрий Семин
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