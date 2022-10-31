Босния отказалась играть с Россией. Федерация изменила решение из-за давления лидеров сборной и исполкома

Команда Карпина будет играть с Таджикистаном и Узбекистаном.

Федерация футбола Боснии и Герцеговины официально объявила о том, что товарищеский матч со сборной России, намеченный на 19 ноября, не будет сыгран.

При этом отмечается, что игра лишь отложена на «одну из будущих дат». То есть Босния допускает, что еще может сыграть с Россией, но не говорит когда.

Матч с Россией бойкотировали лидеры сборной Боснии и Герцеговины

О том, что Босния не сыграет с Россией, говорилось давно. Как только в начале сентября местная федерация футбола объявила об игре с россиянами, прямо отказался принимать в ней участие ряд лидеров сборной, против выступали и представители Федерации.

«Плохое решение! У меня нет слов. Когда сборная начинает хорошо играть, всегда что-то идет не так. У меня нет слов. Федерация знает мою позицию. Я просто скажу, что это нехорошо», — сказал экс-хавбек «Барселоны» и «Ювентуса» Миралем Пьянич.

Его позицию поддержал и Эдин Джеко, который выступил категорически против игры со сборной России. Местные СМИ сообщали, что лидеры сборной откажутся от вызова в национальную команду в том случае, если матч с Россией не будет отменен.

А член исполкома федерации футбола Боснии и Герцеговины Азмир Хусич вообще заявил, что не допустит проведения игры с Россией. «Я сделаю все, что в моих силах, чтобы матч не состоялся. Я уже связался с некоторыми членами исполкома и уверен, что аргументами можно убедить коллег в том, что матч с Россией нам в данный момент не нужен. Пока Россия находится под баном УЕФА и ФИФА, мы должны вести себя так, как от нас ожидают», — отмечал он.

Такие настроения не могли не повлиять на Федерацию футбола Боснии и Герцеговины, которая сегодня в ходе исполкома и приняла решение о переносе игры с Россией. Хотя по сути это скорее полноценный отказ.

Эдин Джеко и Миралем Пьянич. Фото Global Look Press

По разным данным, за спарринг с национальной сборной России Федерация футбола Боснии могла заработать 200 тысяч евро, а все расходы по организации игры, проживанию и логистике брала на себя российская сторона.

Но в РФС были готовы к тому, что Босния откажется играть в выбранную дату, потому вели переговоры с другими возможными соперниками.

«РФС заранее предполагал возможность переноса матча с Боснией и Герцеговиной на более поздний срок, поэтому заранее прорабатывал различные варианты проведения встреч с другими соперниками. План предстоящего учебно-тренировочного сбора не будет нарушен, предполагается проведение двух игр. Первым соперником станет Таджикистан, второй будет объявлен в ближайшее время», — сказали в службе коммуникаций организации.

Иран тоже не сыграет с Россией. Но у команды Карпина есть два других соперника

Сборная Ирана, с которой Россия планировала матч на 16 ноября, тоже вряд ли сыграет с нашей сборной. Пока официального ответа нет, но есть много новостей о том, что иранцы из-за плотного графика перед ЧМ-2022 от игры откажутся.

Возможно, сыграла свою роль и напряженная политическая обстановка в Иране. Многие организации требовали отстранить сборную от ЧМ, такие призывы исходили даже от игроков. Матч с Россией мог бы добавить негатива для иранской стороны, которая подвергается серьезной критике.

Поэтому Россия нашла других соперников: это сборная Таджикистана — с ней наша команда сыграет 17 ноября в Душанбе на Центральном стадионе с вместимостью 20 тысяч зрителей.

Другой возможный соперник России — сборная Узбекистана. Возможно, что игра пройдет 20 ноября в Ташкенте на стадионе «Пахтакор», вмещающем 35 тысяч зрителей.

Об этих датах также сказал и тренер сборной Валерий Карпин. «Если первый матч 17-го, то самое раннее, когда сможем второй сыграть, 20 ноября. На крайний случай — 19-го», — сказал Карпин «Матч ТВ».

Показательно, что обе игры пройдут на выезде, как и в случае с Киргизией, когда команда Валерия Карпина собрала полные трибуны в Бишкеке. Игры с Узбекистаном и Таджикистаном наверняка также пройдут при аншлаге.