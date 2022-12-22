Играть или не играть — вот в чем вопрос. Альтернативы Азии нет

Переход Российского футбольного союза в Азиатскую футбольную конфедерацию не решит одним махом всех сегодняшних проблем. Но поможет создать условия для выступления в международных турнирах. А в УЕФА все надолго в режиме «ждите ответа».

Мнение

Нам с вами сейчас будто предлагают вступить в дискуссию — где играть, переходить из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК) или лучше набраться терпения и ждать изменения ситуации. Да не о чем уже дискутировать и нечего больше ждать.

Мы живем в новой реальности. Уже не первый месяц. Какой УЕФА, какие еврокубки, кто нас там ждет, зачем идти к ним на поклон? Перед вами захлопнули дверь, а вы будете сидеть под дверью в надежде, что щелкнет, открываясь, замок?

Боснийцы потянулись было к защелке, пытаясь организовать подобие товарищеского матча, но получили по рукам. Ни одна федерация из пяти с лишним десятков не выступила громко в поддержку РФС.

Уже остались без Евро-2024, никто не собирается пускать сборную России в европейский отборочный турнир чемпионата мира-2026, ни одна из команд, женских и мужских, не выступит в обозримом будущем ни в одном соревновании под эгидой УЕФА. Неужели еще есть те, кто верит в обратное, надеется проснуться и увидеть перед собой приветственно машущего рукой и мило улыбающегося Александера Чеферина?

Наивные. Вы верите в то, что он самостоятельная фигура, нисколько не зависящая от политиков, Евросоюза и так далее (продолжите список сами)? Надеетесь, что он стукнет кулаком и прикажет допустить Россию во все турниры? Вы, видимо, спите и видите сны.

Очнитесь! Мир и был другим, а теперь это все только обнажилось и раскрылось. И завтра-послезавтра ничего не окончится, не прекратится и не вернется в привычную вам реальность. Нет!

Футболисты сборной России. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Конечно, можно сидеть под вывеской УЕФА еще лет пять, десять, двадцать. И ждать, пока господа в Ньоне сделают шажок вам навстречу. А пока на этот неопределенный срок давайте доведем наш футбол до ручки и переведем его полностью в медиалигу. Потому что только этого уровня он скоро будет заслуживать.

Не нужно напоминать об очевидном, кричать и махать листком с напечатанными суммами доходов от участия в Лиге чемпионов и Лиге Европы, а также в Лиге наций. Эти деньги вам все равно больше никто не даст заработать. Эта сказка в прошлом.

А раз так, не лучше ли играть в турнирах с менее громкой вывеской, но играть, зарабатывать меньше, но зарабатывать, а не смотреть на фигу, нарисованную для нас на сайте УЕФА?

Флаг России. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Государство, страна, бизнес уже повернулись или поворачиваются на Восток. Туда идет российский спорт. Там, а не в радужной Западной Европе, сохраняются традиционные для православных христиан и мусульман ценности. Туда, в Азию, пойдут и российские футбольные команды. Это объективная реальность, нравится она всем и каждому или нет.

Да, будет непросто, в первую очередь психологически — все другое, необычное, не такое.

Но не нужно исподволь настраивать себя на то, что мы словно прощаемся с жизнью. Не стоит раз за разом заниматься противопоставлением: в Западной Европе с УЕФА нам «светило» бы, а в Азии нам «грозит». Чувствуете разницу, ощущаете подтекст в заголовках с такими глаголами и выражениями? Когда вам говорят, чем грозит переход РФС в АФК, вы невольно, уже только прочитав или услышав эти слова, напрягаетесь и наполняетесь негативом.

Давайте поставим вопрос иначе: что нам даст переход в АФК. Он даст воздух, возможность дышать — играть, соревноваться, участвовать, обмениваться опытом, развиваться. Пусть и с другими, пусть и в другой части огромного мира футбола.

Разве это плохо?

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