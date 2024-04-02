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Саудовская Аравия

2 апреля, 12:00

«Абха» — «Аль-Наср»: смотреть трансляцию матча лиги Саудовской Аравии

«Абха» сыграет с «Аль-Насром» в чемпионате Саудовской Аравии 2 апреля
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Криштиану Роналду.
Фото Reuters
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«Абха» на своем поле проведет матч с «Аль-Насром» в рамках 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии во вторник, 2 апреля. Встреча пройдет на стадионе «Принц Султана бен Абдель Азиза» (Абха, Саудовская Аравия). Начало — в 22.00 по московскому времени.

Ключевые события матча «Абха» — «Аль-Наср» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажет онлайн-платформа «Okko Спорт» по платной подписке.

По итогам 25-х туров чемпионата Саудовской Аравии «Абха» набрала 22 очка и занимает 16 место в турнирной таблице. «Аль-Наср» с 59-ю баллами идет на 2-й строчке чемпионата Саудовской Аравии.

Полный календарь про лиги и турнирная таблица лиги в актуальном виде в сезоне-2023/24 доступен на сайте «СЭ».

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
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