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«Аль-Иттихад» — «Аль-Ахли»: прямая трансляция матча лиги Саудовской Аравии

Видеотрансляция игры «Аль-Иттихад» — «Аль-Ахли» начнется в 21.00 на «Окко Спорт» 6 октября
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист Карим Бензема.
Карим Бензема.
Фото AFP
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«Аль-Иттихад» дома примет «Аль-Ахли» в матче девятого тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу 6 октября, в пятницу. Встреча пройдет в городе Джедда на стадионе King Abdullah Sports City, начало — в 21.00 по московскому времени.

Узнать о самых главных событиях противостояния «Аль-Иттихад» — «Аль-Ахли» можно будет в матч-центре «СЭ».

Онлайн-платформа «Окко Спорт» покажет в прямом эфире видеотрансляцию матча «Аль-Иттихад» — «Аль-Ахли». Начало — в 21.00 мск.

«Аль-Иттихад» с 19 баллами располагается на третьей строчке в турнирной таблице Саудовской Про лиги. «Аль-Ахли» с 16 очками занимает шестое место.

Полный календарь про лиги и турнирная таблица чемпионата в актуальном виде в сезоне 2023 / 2024 доступны на сайте «СЭ».

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Футбол
ФК Аль-Ахли (Джидда)
ФК Аль-Иттихад
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