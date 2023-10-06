Видеотрансляция игры «Аль-Иттихад» — «Аль-Ахли» начнется в 21.00 на «Окко Спорт» 6 октября

«Аль-Иттихад» дома примет «Аль-Ахли» в матче девятого тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу 6 октября, в пятницу. Встреча пройдет в городе Джедда на стадионе King Abdullah Sports City, начало — в 21.00 по московскому времени.

Узнать о самых главных событиях противостояния «Аль-Иттихад» — «Аль-Ахли» можно будет в матч-центре «СЭ».

Онлайн-платформа «Окко Спорт» покажет в прямом эфире видеотрансляцию матча «Аль-Иттихад» — «Аль-Ахли». Начало — в 21.00 мск.

«Аль-Иттихад» с 19 баллами располагается на третьей строчке в турнирной таблице Саудовской Про лиги. «Аль-Ахли» с 16 очками занимает шестое место.

Полный календарь про лиги и турнирная таблица чемпионата в актуальном виде в сезоне 2023 / 2024 доступны на сайте «СЭ».

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