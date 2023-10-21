Гол Роналду принес «Аль-Насру» победу над «Дамаком»

«Аль-Наср» дома обыграл «Дамак» в матче 10-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 2:1.

Победный гол на 57-й минуте забил форвард хозяев Криштиану Роналду. За 4 минуты до этого за «Аль-Наср» отличился Андерсон Талиска. Единственный мяч гостей на счету Жоржа-Кевина Нкуду (45+2-я минута).

Роналду лидирует в гонке бомбардиров чемпионата Саудовской Аравии. В активе 38-летнего португальца 11 забитых мячей.

«Аль-Наср» с 22 очками поднялся на третье место в чемпионате Саудовской Аравии. «Дамак» (10 очков) идет на десятом месте.