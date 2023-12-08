Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Таблица легионеров
Новости
Статьи
Главная
Футбол
Саудовская Аравия

Сегодня, 22:58

«Аль-Наср» разгромил «Эр-Рияд», у Роналду гол и результативная передача

Алина Савинова
Криштиану Роналду и игроки «Эр-Рияда».
Фото AFP
Telegram Дзен

«Аль-Наср» дома одержал победу над «Эр-Риядом» в матче 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 4:1.

Счет на 33-й минуте встречи открыл нападающий команды хозяев Криштиану Роналду, который также отметился результативной передачей в этом матче. Португалец лидирует в лиге по результативным действиям — 16 забитых мячей и 8 голевых передач за 15 игр.

Также у «Аль-Насра» отличились Андерсон Талиска, оформивший дубль, и Отавио. У гостей гол на счету Андре Грей.

«Аль-Наср» идет на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии с 37 очками. «Эр-Рияд» располагается на 14-й позиции (16 баллов).

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 16-й тур
08 дек, 00:00. King Saud University Stadium (Эр-Рияд)
Аль-Наср Эр-Рияд
4:1
Эр-Рияд

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/saudovskaya-araviya/premier/2023-2024/
Криштиану Роналду
ФК Аль-Наср
0
Читайте также
Олимпиада в Париже станет испытанием для российских спортсменов. Им надо дать право выбора
МОК допустил российских спортсменов к Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе
На участке Арбатско-Покровской линии метро в Москве остановили движение
МВД РФ объявило в розыск журналистку Гессен
Соседка назвала возможный мотив открывшей в брянской школе стрельбу девочки
В ФРГ назвали несостоятельным план Писториуса по сдерживанию РФ
Популярное видео
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Дамак»: видеообзор матча
«Аль-Таавун» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Аль-Охдуд» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Ахли»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Абха»: видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Шабаб»: видеообзор матча
«Аль-Таи» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

«Аль-Хиляль» Малкома одержал 16-ю победу подряд, обыграв «Аль-Таи»