«Аль-Наср» разгромил «Эр-Рияд», у Роналду гол и результативная передача

«Аль-Наср» дома одержал победу над «Эр-Риядом» в матче 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 4:1.

Счет на 33-й минуте встречи открыл нападающий команды хозяев Криштиану Роналду, который также отметился результативной передачей в этом матче. Португалец лидирует в лиге по результативным действиям — 16 забитых мячей и 8 голевых передач за 15 игр.

Также у «Аль-Насра» отличились Андерсон Талиска, оформивший дубль, и Отавио. У гостей гол на счету Андре Грей.

«Аль-Наср» идет на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии с 37 очками. «Эр-Рияд» располагается на 14-й позиции (16 баллов).