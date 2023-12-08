«Аль-Таи» сыграет с «Аль-Хиляль» в чемпионате Саудовской Аравии 8 декабря

«Аль-Таи» на своем поле сыграет с «Аль-Хиляль» в рамках 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии в пятницу, 8 декабря. Матч пройдет на стадионе имени принца Абдулазиза бин Мусаида в Хаиле (Саудовская Аравия). Стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.

Ключевые события матча «Аль-Таи» — «Аль-Хиляль» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию матча в прямом эфире покажет онлайн-сервис Okko по платной подписке.

Турнирная таблица про лиги в актуальном виде в сезоне 2023 / 2024 доступна на сайте «СЭ».

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