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Сегодня, 16:00

«Аль-Таи» — «Аль-Хиляль»: смотреть трансляцию матча лиги Саудовской Аравии

«Аль-Таи» сыграет с «Аль-Хиляль» в чемпионате Саудовской Аравии 8 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Малком (ФК «Аль-Хиляль»).
Фото ФК «Аль-Хиляль»
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«Аль-Таи» на своем поле сыграет с «Аль-Хиляль» в рамках 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии в пятницу, 8 декабря. Матч пройдет на стадионе имени принца Абдулазиза бин Мусаида в Хаиле (Саудовская Аравия). Стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.

Ключевые события матча «Аль-Таи» — «Аль-Хиляль» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию матча в прямом эфире покажет онлайн-сервис Okko по платной подписке.

Турнирная таблица про лиги в актуальном виде в сезоне 2023 / 2024 доступна на сайте «СЭ».

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 16-й тур
08 дек, 18:00. Prince Abdul Aziz bin Musa'ed Stadium (Хаиль)
Аль-Таи
Аль-Хиляль

Чемпионат Саудовской Аравии по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
ФК Аль-Хиляль
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