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Саудовская Аравия

Сегодня, 08:33

Бензема получает угрозы в Саудовской Аравии из-за слов министра внутренних дел Франции

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Карим Бензема.
Фото Global Look Press
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Адвокат нападающего «Аль-Иттихада» Карима Бензема Хьюг Виже рассказал, что игрок получает угрозы в Саудовской Аравии после слов министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена о связях нападающего с террористической организацией.

«Комментарии министра имеют серьезные последствия. Игрок получает угрозы в Саудовской Аравии, где он работает», — приводит слова Виже RMC Sport.

15 октября 35-летний нападающий поддержал Палестину в конфликте с Израилем. Он опубликовал пост со словами: «Мы молимся за жителей Газы».

19 октября МВД Франции назвало четыре признака связи Бензема с террористической организацией: отказ петь гимн страны вместе со сборной Франции, прозелитизм в социальных сетях вокруг мусульманского поклонения, фото с имамом Мо и поддержка публикации Хабиба Нурмагомедова. Также министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в прямом эфире заявил, что Бензема имеет связи с «Братьями-мусульманами"* (*движение запрещено в РФ как террористическое).

36-летний Бензема выступает за «Аль-Иттихад» с июля 2023 года. В нынешнем сезоне он провел за саудовский клуб 20 матчей, забил 12 мячей и отдал 5 результативных передач.

Карим Бензема
Футбол
ФК Аль-Иттихад
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