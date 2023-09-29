Дембеле объяснил свое решение перебраться в Саудовскую Аравию

Нападающий «Аль-Иттифака» Мусса Дембеле объяснил, почему перешел из «Лиона» в саудовский клуб.

«Все профессиональные решения ориентированы на цель заработать больше денег. Это часть профессиональной карьеры. Зарабатывайте больше денег и процветайте. Даже вы, журналисты, меняете каналы, чтобы заработать больше денег. В футболистах нет ничего особенного. Чем больше я зарабатываю, тем больше я отдаю. В Мали есть деревня моих родителей, в которой я планирую развивать множество вещей, чтобы сделать жизнь тамошних людей комфортнее», — приводит Foot Mercato Дембеле.

В этом сезоне 27-летний француз забил 8 голов и сделал 1 голевую передачу в 7 матчах в Саудовской Аравии.