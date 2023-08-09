Хендерсон назвал главную причину своего перехода в Саудовскую Аравию

Полузащитник «Аль-Иттифака» Джордан Хендерсон объяснил, почему ушел из «Ливерпуля». 33-летний англичанин подписал с саудовским клубом трехлетний контракт.

«Стиви Джи был главной причиной, по которой я приехал сюда. Я хотел работать с ним и играть под его руководством. Сборная Англии? Она для меня очень много значит, я все еще могу многое привнести в национальную команду», — приводит BeanymanSports слова Хендерсона.

Хендерсон выступал за «Ливерпуль» с 2011 года. В сезоне-2022/23 он сыграл в 43 матчах во всех турнирах, отличившись 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 10 миллионов евро.