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Саудовская Аравия

Сегодня, 07:41

Хендерсон назвал главную причину своего перехода в Саудовскую Аравию

Евгений Козинов
Корреспондент
Стивен Джеррард и Джордан Хендерсон.
Фото Reuters
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Полузащитник «Аль-Иттифака» Джордан Хендерсон объяснил, почему ушел из «Ливерпуля». 33-летний англичанин подписал с саудовским клубом трехлетний контракт.

«Стиви Джи был главной причиной, по которой я приехал сюда. Я хотел работать с ним и играть под его руководством. Сборная Англии? Она для меня очень много значит, я все еще могу многое привнести в национальную команду», — приводит BeanymanSports слова Хендерсона.

Хендерсон выступал за «Ливерпуль» с 2011 года. В сезоне-2022/23 он сыграл в 43 матчах во всех турнирах, отличившись 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 10 миллионов евро.

Джордан Хендерсон. Из объекта критики Хендерсон превратился в легенду и образцового капитана «Ливерпуля». Теперь он уезжает в Саудовскую Аравию
Джордан Хендерсон
Стивен Джеррард
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