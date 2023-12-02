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Саудовская Аравия

Судейство

Сегодня, 12:48

Карасев будет видеоарбитром бригады арбитра из Латвии на матче в Саудовской Аравии

Алина Савинова
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Российский арбитр Сергей Карасев получил назначение на еще один матч в Саудовской Аравии, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на службу коммуникаций РФС.

44-летний специалист в качестве арбитра ВАР обслужит игру 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Охдуд» — «Аль-Иттифак». Встреча пройдет в субботу, 2 декабря, и начнется в 18.00 по московскому времени. Главным арбитром будет латвийский рефери Андрис Трейманис.

30 ноября бригада судей во главе с Карасевым обслуживала матч «Абха» — «Аль-Ахли» (0:6).

На данный момент в чемпионате Саудовской Аравии лидирует «Аль-Хиляль» с 41 очком. Второе место занимает «Аль-Наср», в активе которого 34 очка. Тройку лидеров замыкает «Аль-Ахли» (30).

Источник: https://www.championat.com/football/news-5341496-rossijskij-arbitr-sergej-karasyov-obsluzhit-eschyo-odin-match-v-saudovskoj-aravii.html?utm_medium=telegram&utm_source=tgtraffic
Футбол
Сергей Карасев (судья)
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