Карасев будет видеоарбитром бригады арбитра из Латвии на матче в Саудовской Аравии

Российский арбитр Сергей Карасев получил назначение на еще один матч в Саудовской Аравии, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на службу коммуникаций РФС.

44-летний специалист в качестве арбитра ВАР обслужит игру 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Охдуд» — «Аль-Иттифак». Встреча пройдет в субботу, 2 декабря, и начнется в 18.00 по московскому времени. Главным арбитром будет латвийский рефери Андрис Трейманис.

30 ноября бригада судей во главе с Карасевым обслуживала матч «Абха» — «Аль-Ахли» (0:6).

На данный момент в чемпионате Саудовской Аравии лидирует «Аль-Хиляль» с 41 очком. Второе место занимает «Аль-Наср», в активе которого 34 очка. Тройку лидеров замыкает «Аль-Ахли» (30).