Карасев заявил, что ему ничего не известно о назначении на матч чемпионата Саудовской Аравии

Российский арбитр Сергей Карасев считает, что ему ничего не известно о назначении на матч чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» — «Аль-Наср». Он отметил, что РФС ведет переговоры.

Ранее в СМИ сообщалось, что судья будет работать главным арбитром матча 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии между лидером турнира «Аль-Хилялем» и «Аль-Насром».

«Ничего не знаю (о назначении). РФС ведет переговоры», — цитирует Карасева «Матч ТВ».

После 14 туров премьер-лиги «Аль-Хиляль» набрал 38 очков и лидирует в турнирной таблице. «Аль-Наср» занимает второе место с 34 очками.

Игра запланирована на 1 декабря.