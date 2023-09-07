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Саудовская Аравия

Сегодня, 21:43

Карраско объяснил свое решение подписать контракт с клубом из Саудовской Аравией

Ана Горшкова
Корреспондент
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Форвард Янник Ферейра-Карраско объяснил, почему перешел из «Атлетико» в саудовский «Аль-Шабаб».

«Иногда надо ставить себя на место футболиста. Мне 30 лет, у меня оставался год по контракту с «Атлетико». Мне поступило конкретное предложение, причем только одно. Я выбрал безопасность. Был ли этот выбор основан на деньгах? Все взаимосвязано. Футболист — это профессия, нужно дважды все обдумывать. Было непросто принять это решение, я фактически близок к завершению карьеры. Я все еще мог бы играть за большой клуб, но в случае травмы все могло быстро измениться. Я выбрал безопасность — в первую очередь», — приводит слова Карраско RTBF.

Контракт 30-летнего бельгийца с клубом «Аль-Шабаб» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает переход в 15 миллионов евро.

Эмерик Ляпорт, Криштиану Роналду, Мохамед Салах: кто в&nbsp;Саудовской Аравии. Салах едет к Бензема, Ляпорт играет с Мане: все легионеры лиги Саудовской Аравии

Источник: RTBF
Янник Феррейра-Карраско
ФК Атлетико
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