Карраско объяснил свое решение подписать контракт с клубом из Саудовской Аравией

Форвард Янник Ферейра-Карраско объяснил, почему перешел из «Атлетико» в саудовский «Аль-Шабаб».

«Иногда надо ставить себя на место футболиста. Мне 30 лет, у меня оставался год по контракту с «Атлетико». Мне поступило конкретное предложение, причем только одно. Я выбрал безопасность. Был ли этот выбор основан на деньгах? Все взаимосвязано. Футболист — это профессия, нужно дважды все обдумывать. Было непросто принять это решение, я фактически близок к завершению карьеры. Я все еще мог бы играть за большой клуб, но в случае травмы все могло быстро измениться. Я выбрал безопасность — в первую очередь», — приводит слова Карраско RTBF.

Контракт 30-летнего бельгийца с клубом «Аль-Шабаб» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает переход в 15 миллионов евро.