Криштиану Роналду хочет продлить контракт с «Аль-Насром» до 2027 года

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду хочет продлить контракт с саудовским клубом до 2027 года, сообщает журналист Али Аль-Харби.

По информации источника, 38-летний португалец хочет сыграть на чемпионате мира в 2026 году, после чего он планирует уйти из футбола. Весь этот период Роналду готов отыграть в «Аль-Насре».

Действующий контракт Роналду рассчитан до 2025 года. Он перешел в чемпионат Саудовской Аравии в начале 2023 года.

В текущем сезоне Роналду провел 11 матчей за «Аль-Наср», забил 11 мячей и сделал 6 голевых передач.