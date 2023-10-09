Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Таблица легионеров
Новости
Статьи
Главная
Футбол
Саудовская Аравия

9 октября, 23:07

Криштиану Роналду хочет продлить контракт с «Аль-Насром» до 2027 года

Игнат Заздравин
Корреспондент
Криштиану Роналду.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду хочет продлить контракт с саудовским клубом до 2027 года, сообщает журналист Али Аль-Харби.

По информации источника, 38-летний португалец хочет сыграть на чемпионате мира в 2026 году, после чего он планирует уйти из футбола. Весь этот период Роналду готов отыграть в «Аль-Насре».

Действующий контракт Роналду рассчитан до 2025 года. Он перешел в чемпионат Саудовской Аравии в начале 2023 года.

В текущем сезоне Роналду провел 11 матчей за «Аль-Наср», забил 11 мячей и сделал 6 голевых передач.

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
4
0
Читайте также
Назад к федунизму. Лучше бы «Спартак» проиграл ЦСКА
«Мечта всей жизни — сыграть за сборную на Олимпиаде». Большое интервью Сергачева
Посол РФ подтвердил смерть гражданина России в Израиле
Расчет «Торнадо-С» уничтожил пункт дислокации ВСУ под Купянском
Замглавы ХАМАС заявил о готовности к перемирию
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Аль-Охдуд» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Ахли»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Абха»: видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Шабаб»: видеообзор матча
«Аль-Таи» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Гранада» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
«Реал» — «Осасуна»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Бетис» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
«Реал Сосьедад» — «Атлетик»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Жирона» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
«Барселона» — «Севилья»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
«Осасуна» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Жирона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Голевая передача Малкома помогла «Аль-Хилялю» разгромить «Аль-Охдуд»

Месси может уйти в аренду в клуб из Саудовской Аравии из-за паузы в пять месяцев в МЛС