Манчини заработает в сборной Саудовской Аравии 90 миллионов евро за три года

Итальянский тренер Роберто Манчини в ближайшее время возглавит сборную Саудовской Аравии, сообщает Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, 58-летний итальянец за три года работы заработает около 90 миллионов евро за три года. Манчини будет готовить национальную команду к ЧМ-2026.

13 августа Манчини покинул сборную Италии. Ранее сообщалось, что специалист ушел из-за разногласий с президентом федерации футбола страны Габриэлем Гравиной.

Мать итальянского тренера призналась, что не знала о причинах его отставки.