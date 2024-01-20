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Саудовская Аравия

Сегодня, 01:07

Моуринью не хочет продолжать карьеру в Саудовской Аравии

Евгений Козинов
Корреспондент
Жозе Моуринью.
Фото Reuters
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Уволенный из «Ромы» тренер Жозе Моуринью получил предложение от «Аль-Шабаба», но не намерен его принимать, утверждает эксперт Sky Sport Italia Анджело Манджианте.

Почти сразу после увольнения португальца появилась информация, что тренера хочет заполучить один из клубов Саудовской Аравии несмотря на то, что ранее отвечал отказом.

Отмечается, что за будущим португальского специалиста следят клубы из АПЛ, в том числе «Ньюкасл».

«Аль-Шабаб» не выигрывал чемпионство в Саудовской Аравии с 2012 года. В текущем сезоне команда занимает 11-е место в саудовской про-лиге.

Жозе Моуринью. Источник: Моуринью согласился возглавить саудовский «Аль-Шабаб»
Футбол
ФК Шабаб Аль-Ахли
Жозе Моуринью
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