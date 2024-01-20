Саудовские клубы планируют потратить более 2 миллиардов фунтов на трансферы летом, Салах и Де Брейне — основные цели

Клубы из Саудовской Аравии могут потратить более 2 миллиардов фунтов стерлингов в летнее трансферное окно, сообщает Бен Джейкобс.

По информации источника, в эту сумму включены расходы на трансферы, контракты игроков и выплаты агентам.

Основными целями саудовских клубов считаются форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах и полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне.

Кроме того, в список потенциальных новичков входят Тьяго Алькантара («Ливерпуль»), Сон Хын Мин («Тоттенхэм») и Виктор Осимхен («Наполи»).