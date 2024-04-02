Роналду сделал хет-трик и отдал голевую передачу в первом тайме матча против «Абхи»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду совершил четыре результативных действия в первом тайме матча против «Абхи» в 26-м туре чемпионата Саудовской Аравии.

39-летний португалец оформил хет-трик, дважды забив со штрафных, и сделал голевую передачу в первые 45 минут.

«Аль-Наср» после первого тайма громит соперника со счетом 5:0. В перерыве главный тренер «Аль-Насра» Луиш Каштру заменил Криштиану Роналду на форварда Мешари Аль-Немера.

Теперь в активе Роналду 29 голов и 11 голевых передач в 24 матчах чемпионата Саудовской Аравии в текущем сезоне.

Нападающий выступает за «Аль-Наср» с января прошлого года.