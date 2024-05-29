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Сегодня, 11:00

Роналду — главный рекордсмен сезона. Криштиану и в 39 лет остается лучшим

Роналду установил рекорд чемпионата Саудовской Аравии по голам за сезон
Даниил Матвеев
корреспондент отдела футбола
Криштиану Роналду.
Фото AFP
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Изучаем достижения Роналду в Саудовской Аравии.

Переход Роналду в «Аль-Наср» полтора года назад точно не был ошибкой — португалец в свои 39 лет продолжает забивать. Командных титулов он пока не заработал, но шанс на трофей в этом сезоне еще остается — впереди финальный матч Кубка короля против «Аль-Хиляля».

Роналду — самый настоящий монстр. Он безусловный лидер «Аль-Насра» и объективно сильнейший футболист чемпионата. Нет сомнений, что именно он будет признан лучшим игроком сезона.

Голевые подвиги позволили Криштиану побить целую пачку рекордов. Ниже — о том, почему Роналду все еще лучший.

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Рекорд по голам в чемпионате

Роналду в последнем туре первенства отметился дублем в ворота «Аль-Иттихада» — у него 35 забитых мячей. Ближайший преследователь Александар Митрович забил на семь меньше — всего 28 голов.

Вместе с этим Криштиану побил рекорд по голам в саудовском чемпионате, который держался пять лет — в сезоне-2018/19 34 мяча забил форвард Абдерразак Хамдалла. К слову, играл он тогда тоже за «Аль-Наср».

Рекорд по результативным действиям в чемпионате

Пять лет в чемпионате держался не только рекорд по голам, но и по результативным действиям. Уже вышеупомянутый Хамдалла тогда к 34 мячам добавил 9 голевых передач.

Теперь достижение превзойдено: Роналду сделал 46 голевых действий (35 голов и 11 голевых передач). И это в 39 лет! Запредельный уровень физподготовки — есть ощущение, что Криш далек от завершения карьеры.

Рекордсмен по голам в чемпионатах

Еще в ноябре прошлого года Роналду стал лучшим бомбардиром мира, если учитывать голы только в чемпионатах. Тогда он отметился дублем в ворота «Аль-Ухдуда» и в общей сложности наколотил 527 мячей — больше, чем кто-либо.

Сезон подошел к концу, а Роналду оторвался от возможных преследователей еще на 20 мячей — теперь их у него 547. Большой вопрос — увидим ли мы еще такого футболиста, который наколотит так много голов?

Лучший в четырех странах

После завоевания «Золотой бутсы» в саудовском чемпионате Роналду стал первым в истории игроком, который стал лучшим бомбардиром в четырех разных странах.

Он брал эту награду в Англии, Испании, Италии и теперь — в Саудовской Аравии. Полгода назад к этому достижению был близок Луис Суарес — ему не хватило всего трех мячей за «Гремио», чтобы опередить Роналду.

Фото AFP

Клубные рекорды

Криштиану стал самым возрастным — и, похоже, самым ценным — приобретением «Аль-Насра». Он подписался с клубом в возрасте 37 лет — предыдущий рекорд принадлежал голкиперу Валиду Абдулле, переехавшему в столичный клуб в 36 лет.

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Также Роналду помог «Аль-Насру» написать новую историю — он поучаствовал в разгроме «Абхи» 8:0. Победа стала самой крупной в истории клуба Криштиану. Сам португалец в том матче отметился хет-триком и голевой передачей.

В той же самой встрече обладатель пяти «Золотых мячей» повторил индивидуальное достижение 13-летней давности — забил дважды ударами со штрафных. В последний раз ему это удавалось еще в футболке «Реала», тогда пострадал «Вильярреал».

Фото AFP

Лучший перформанс в чемпионате

По итогам сезона Роналду стал лучшим или почти лучшим едва ли не по каждой атакующей статистике. Вот его достижения в формате таблицы: посмотрите и вспомните, что этому человеку 39 лет, а помимо него в чемпионате играют и другие звездные (и более молодые) легионеры.

По некоторым показателям Криштиану улетел от преследователей куда-то в космос: например, второй самый бьющий футболист чемпионата Александар Митрович нанес всего 119 ударов по воротам. В створ — еще меньше, всего 47. А по голам без учета пенальти Роналду обошел того же Митровича сразу на 10 пунктов.

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Шанс сотворить историю

«Аль-Наср» пять лет не становился чемпионом Саудовской Аравии. В этом сезоне снова не повезло — возможный титул стал бы десятым в истории этого клуба.

Зато есть хороший шанс выиграть Кубок короля, который «Аль-Наср» не брал аж с 1990 года. Соперник — чемпион страны «Аль-Хиляль» с Митровичем и Малкомом.

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
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