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Саудовская Аравия

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Экс-звезды РПЛ зажигают в Саудовской Аравии: Малком вонзил хет-трик и ждет Неймара, у Крыховяка — ассист

Малком сделал хет-трик за «Аль-Хиляль» в первом туре чемпионата Саудовской Аравии
Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
Малком.
Фото AFP
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И это только первый тур чемпионата!
Саудовская Аравия: Премьер-лига. 1-й тур
14 авг, 00:00. Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium (Абха)
Абха
1:3
Аль-Хиляль Эр-Рияд

Малком роскошно дебютировал в чемпионате Саудовской Аравии. В 1-м туре «Аль-Хиляль» встречался с клубом «Абха» и добился уверенной победы — 3:1.

Все три гола у гостей забил экс-лидер «Зенита».

Бразилец открыл счет уже на 31-й минуте: после передачи Аль-Досари на пустые ворота Малком был точен. На 55-й минуте при счете 1:1 вингер снова вывел команду вперед — принял мяч на углу штрафной, развернулся и нанес точный удар в ближний угол. Наконец, на 77-й минуте Малком оформил хет-трик: нашел свободную зону на левом краю штрафной и отличился в третий раз.

Это не первые результативные действия игрока в Саудовской Аравии — ранее он отметился двумя голами и одной результативной передачей в трех матчах Кубка арабских чемпионов.

Всего на счету Малкома уже пять голов в четырех играх за «Аль-Хиляль».

Бывший игрок «Зенита» стал пятым футболистом, который в дебютном матче чемпионата Саудовской Аравии оформил хет-трик. Ранее это удалось Роберто Фирмино в составе «Аль-Ахли».

В составе соперника «Аль-Хиляля» дебютировал экс-игрок «Локомотива» и «Краснодара» Гжегож Крыховяк. Прошлый сезон он провел за «Аль-Шабаб», а этим летом на правах свободного агента перешел в клуб «Абха», где теперь играет еще один бывший железнодорожник Франсуа Камано. В матче с командой Малкома поляк отметился ассистом.

Что касается Малкома, то бразилец уже адаптировался в новой лиге и вместе с Рубеном Невешом ожидает еще одного статусного партнера. «Аль-Хиляль» готовится к приезду звезды «ПСЖ» и сборной Бразилии — Неймара.

Малком празднует первый гол за &laquo;Аль-Хиляль&raquo;. Малком уже зажигает в Саудовской Аравии! Забил в первом же матче, а Бензема промазал пенальти

В понедельник издание L'Equipe сообщило, что бразилец уже подписал контракт с клубом Саудовской Аравии. За его трансфер заплатят 120 миллионов евро с учетом бонусов. А зарплата Неймара составит 160 миллионов евро за два года.

Малком Филипе (Малком)
Футбол
ФК Аль-Хиляль
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