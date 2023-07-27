Саудовская Аравия, все легионеры лиги: кто будет играть вместе с Роналду, Бензема и Малкомом

Абха в. Девис Эпасси (Камерун)

з. Амин Аттуши (Марокко)

з. Саад Натик (Ирак)

п. Дрис Саддики (Нидерланды)

п. Саад Бгуир (Тунис)

п. Тайеб Мезиани (Алжир)

н. Фелипе Кайседо (Эквадор) Аль-Ахли в. Эдуард Менди (Сенегал)

п. Эзджан Алиоски (Северная Македония)

п. Риад Будебуз (Алжир)

п. Рияд Махрез (Алжир)

н. Роберто Фирмино (Бразилия)

н. Аллан Сен-Максимен (Франция)

н. Моду Барроу (Гамбия) Аль-Охдуд в. Пауло Витор (Бразилия)

з. Андрей Буркэ (Румыния)

з. Соломон Кверквелия (Грузия)

п. Себастьян Педроса (Колумбия)

н. Ахмед Мостафа (Египет) Аль-Фатех в. Джейкоб Ринне (Швеция)

з. Фран Велес (Испания)

з. Марван Саадан (Марокко)

з. Джейсон Денайер (Бельгия)

п. Петрос (Бразилия)

п. Тристан Дингоме (Франция)

п. Софиан Бендебка (Алжир)

н. Кристиан Тельо (Испания) Аль-Фейха в. Владимир Стойкович (Сербия)

п. Рикардо Риллер (Бразилия)

п. Гойко Цимирот (Босния и Герцеговина)

н. Милан Павков (Сербия)

н. Виктор Руис (Испания)

н. Энтони Нвакаэме (Нигерия) Аль-Хазм в. Аймен Дамен (Тунис)

з. Пауло Рикардо (Бразилия)

п. Тозе (Португалия)

н. Фаиз Селемани (Коморы) Аль-Хиляль з. Калиду Кулибали (Сенегал)

п. Сергей Милинкович-Савич (Сербия)

п. Рубен Невеш (Португалия)

н. Малком (Бразилия)

н. Андре Каррильо (Перу)

н. Майкл (Бразилия) Аль-Иттихад в. Марсело Гроэ (Бразилия)

п. Игорь Коронадо (Бразилия)

п. Нголо Канте (Франция)

п. Тарек Хамед (Египет)

н. Ромариньо (Бразилия)

н. Карим Бензема (Франция)

н. Жота (Португалия)

н. Абдерразак Хамдалла (Марокко) Аль-Халидж з. Педру Ребошу (Португалия)

з. Лисандро Лопес (Аргентина)

з. Педро Амарал (Португалия)

п. Лукас Соуза (Бразилия)

п. Морато (Бразилия)

п. Чон У Ен (Южная Корея)

н. Фабио Мартинс (Португалия)

н. Иву Родригеш (Португалия) Аль-Наср в. Давид Оспина (Колумбия)

з. Алекс Теллес (Бразилия)

з. Гислен Конан (Кот-д'Ивуар)

п. Талиска (Бразилия)

п. Гонсало Николас Мартинес (Аргентина)

п. Секо Фофана (Кот-д'Ивуар)

п. Марсело Брозович (Хорватия)

н. Криштиану Роналду (Португалия) Эр-Рияд в. Мартин Кампанья (Уругвай)

з. Алин Тошка (Румыния)

п. Ноуледж Мусона (Зимбабве)

п. Б. Туре (Мали) Аль-Шабаб в. Ким Сын Гю (Южная Корея)

з. Яго Сантос (Бразилия)

п. Карлос Жуниор (Бразилия)

п. Паулиньо (Бразилия)

п. Эвер Банега (Аргентина)

п. Густаво Куэльяр (Колумбия) Аль-Таи в. Виктор Брага (Бразилия)

з. Роберт Бауэр (Германия)

п. Виргил Мисидьян (Нидерланды)

п. Бернар Менса (Гана)

п. Альфа Семеду (Гвинея-Бисау)

н. Гай Мбенза (Республика Конго) Аль-Иттифак в. Пауло Виктор (Бразилия)

з. Дарко Велковски (Северная Македония)

з. Джек Хендри (Шотландия)

з. Марсель Тиссеран (ДР Конго)

п. Джордан Хендерсон (Англия)

п. Робин Куэйсон (Швеция)

н. Витиньо (Бразилия)

н. Мусса Дембеле (Франция) Аль-Раед п. Пабло Сантос (Бразилия)

п. Амир Саюд (Алжир)

п. Мохамед Фузаир (Марокко) Аль-Таавун в. Мэйлсон (Бразилия)

п. Флавио (Бразилия)

п. Ашраф Эль-Махдиуи (Нидерланды)

п. Альваро Медран (Испания)

н. Леандр Тавамба (Камерун) Аль-Вахда в. Мунир Моханд (Марокко)

з. Оскар Дуарте (Коста-Рика)

п. Ансельмо (Бразилия)

п. Файсал Фаджр (Марокко)

н. Жан-Давид Богель (Франция) Дамак в. Мустафа Зегба (Алжир)

з. Фарук Чафай (Алжир)

з. Абделькадер Бедран (Алжир)

п. Адам Махер (Нидерланды)

п. Домагой Антолич (Хорватия)