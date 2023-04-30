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Испания

Сегодня, 05:01

15-летний Ямаль стал самым молодым дебютантом «Барселоны» в истории ла лиги

Сергей Разин
корреспондент
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«Барселона» в матче 32-го тура ла лиги обыграла «Бетис» (4:0).

В составе каталонцев на 83-й минуте вышел полузащитник Ламин Ямаль. В 15 лет и 290 дней он побил клубный рекорд в чемпионате Испании, став самым молодым дебютантом. Всего четыре футболиста выходили на поле в ла лиге в более юном возрасте. Рекорд принадлежит Луке Ромеро, который дебютировал за «Мальорку» в сезоне-2019/20 в 15 лет и 219 дней.

Самым юным дебютантом «Барселоны» независимо от турнира в 1912 году стал Паулино Алькантара, выступавший в 15 лет, 4 месяца и 18 дней.

ФК Барселона
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