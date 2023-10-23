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17-летний Гию — о победном голе в матче с «Атлетиком»: «Я не могу в это поверить, у меня дух захватывает»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Барселоны» Марк Гию подвел итоги матча 10-го тура чемпионата Испании против «Атлетика» (1:0).

«Я не могу в это поверить, у меня дух захватывает. Наслаждаюсь моментом. Это невероятно. Я работал всю жизнь, чтобы получить свой шанс, и он у меня появился. Жоау Феликс был с мячом, я увидел, что есть свободное пространство, он отдал его мне, и я вышел один на один с Унаи Симоном. Для меня большая честь забить вратарю его уровня. Хави сказал, что если я буду работать, у меня будут шансы.

Ла Масия действует. Выполняется огромная работа, и нужно пользоваться ей в трудные для клуба моменты, как сейчас. Иньиго Мартинес сказал мне, что я сегодня не смогу заснуть, но должен насладиться этим. В академии все с нетерпением ждут попадания сюда», — сказал Гию в эфире Esports 3.

Единственный гол на 80-й минуте забил 17-летний форвард каталонцев Марк Гию, который дебютировал за взрослую команду «Барселоны». Он вышел на замену за 33 секунды до гола.

«Барселона» с 24 очками поднялась на третье место в ла лиге. «Атлетик» (17 очков) идет шестым в турнирной таблице чемпионата Испании.

ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Барселона
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