"Валенсия" рассчитывает арендовать Торреса

29-летний нападающий "Челси" и сборной Испании Фернандо Торрес попал в сферу интересов "Валенсии", информирует Superdeporte. "Летучие мыши" намерены арендовать форварда с правом последующего выкупа. Сообщается, что "Валенсия" уже сделала "Челси" соответствующее предложение. В лице Торреса в испанском клубе видят замену Роберто Сольдадо, который с большой долей вероятности перейдет в "Тоттенхэм". В сезоне-2012/13 Торрес провел 36 матчей в чемпионате Англии, забил 8 мячей и отдал 9 результативных передач.