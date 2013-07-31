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Испания

31 июля 2013, 10:03

"Валенсия" рассчитывает арендовать Торреса

Дмитрий Смирнов
Корреспондент
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29-летний нападающий "Челси" и сборной Испании Фернандо Торрес попал в сферу интересов "Валенсии", информирует Superdeporte. "Летучие мыши" намерены арендовать форварда с правом последующего выкупа. Сообщается, что "Валенсия" уже сделала "Челси" соответствующее предложение. В лице Торреса в испанском клубе видят замену Роберто Сольдадо, который с большой долей вероятности перейдет в "Тоттенхэм". В сезоне-2012/13 Торрес провел 36 матчей в чемпионате Англии, забил 8 мячей и отдал 9 результативных передач.

Фернандо Торрес
ФК Валенсия
ФК Челси
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