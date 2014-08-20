Пике и Шакира вызвали на испытание ледяной водой Папу Римского

Защитник "Барселоны" Жерар Пике и его жена, популярная певица Шакира, приняли участие в массовой интернет-акции в поддержку борьбы с ALS – боковым амиотрофическим склерозом. Во всемирной паутине распространяется видео, в котором те или иные знаменитости обливаются водой со льдом из ведра, после чего вызывают на поединок своих друзей, знакомых или других известных людей. Тем самым они обязывают их в течение 24 часов либо повторить трюк и пожертвовать не менее 10 долларов, либо отказаться от испытания и перечислить не менее 100 долларов в фонд борьбы с заболеванием.

В акции уже приняли участие такие известные люди, как футболисты Неймар, Криштиану Роналду, Марио Балотелли, Лионель Месси, теннисисты Новак Джокович, Сабин Лисицки, Ана Иванович, актеры Джим Парсонс, Роберт Дауни-младший, глава Facebook Марк Цукерберг и даже основатель Microsoft Билл Гейтс. А баскетболист "Кливленда" Леброн Джеймс, облившись водой, предложил сделать это президенту США Бараку Обаме.

Пике и Шакира, облив друг друга водой, бросили вызов сразу шестерым: Пике – защитнику "Реала" Серхио Рамосу, полузащитнику "Челси" Сеску Фабрегасу и мотогонщику Марку Маркесу, а Шакира – модели Жизель Бюндхен, музыканту Крису Мартину, а также самому Папе Римскому.