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Испания

20 августа 2014, 18:08

Пике и Шакира вызвали на испытание ледяной водой Папу Римского

Никита Коновалов
Корреспондент
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Защитник "Барселоны" Жерар Пике и его жена, популярная певица Шакира, приняли участие в массовой интернет-акции в поддержку борьбы с ALS – боковым амиотрофическим склерозом. Во всемирной паутине распространяется видео, в котором те или иные знаменитости обливаются водой со льдом из ведра, после чего вызывают на поединок своих друзей, знакомых или других известных людей. Тем самым они обязывают их в течение 24 часов либо повторить трюк и пожертвовать не менее 10 долларов, либо отказаться от испытания и перечислить не менее 100 долларов в фонд борьбы с заболеванием.

В акции уже приняли участие такие известные люди, как футболисты Неймар, Криштиану Роналду, Марио Балотелли, Лионель Месси, теннисисты Новак Джокович, Сабин Лисицки, Ана Иванович, актеры Джим Парсонс, Роберт Дауни-младший, глава Facebook Марк Цукерберг и даже основатель Microsoft Билл Гейтс. А баскетболист "Кливленда" Леброн Джеймс, облившись водой, предложил сделать это президенту США Бараку Обаме.

Пике и Шакира, облив друг друга водой, бросили вызов сразу шестерым: Пике – защитнику "Реала" Серхио Рамосу, полузащитнику "Челси" Сеску Фабрегасу и мотогонщику Марку Маркесу, а Шакира – модели Жизель Бюндхен, музыканту Крису Мартину, а также самому Папе Римскому.

Жерар Пике
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