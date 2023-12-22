«Реал» в меньшинстве обыграл «Алавес» и вышел на первое место

«Реал» переиграл «Алавес» в матче 18-го тура чемпионата Испании — 1:0. Встреча прошла на стадионе «Мендисорротца» в Витории-Гастейсе.

В первом тайме голов забито не было. В начале второй половины мадридская команда осталась в меньшинстве, так как Начо Фернандес получил красную карточку. На 2-й добавленной минус Лукас Васкес с передачи Тони Крооса открыл счет и принес гостям победу.

«Реал» набрал 45 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице, опередив «Жирону» по дополнительным показателям. «Алавес» опустился на 16-е место — 16 очков.