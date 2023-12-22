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Испания

Сегодня, 01:25

«Реал» в меньшинстве обыграл «Алавес» и вышел на первое место

Евгений Козинов
Корреспондент
21 декабря. Алавес — Реал — 0:1.
Фото Reuters
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«Реал» переиграл «Алавес» в матче 18-го тура чемпионата Испании — 1:0. Встреча прошла на стадионе «Мендисорротца» в Витории-Гастейсе.

В первом тайме голов забито не было. В начале второй половины мадридская команда осталась в меньшинстве, так как Начо Фернандес получил красную карточку. На 2-й добавленной минус Лукас Васкес с передачи Тони Крооса открыл счет и принес гостям победу.

«Реал» набрал 45 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице, опередив «Жирону» по дополнительным показателям. «Алавес» опустился на 16-е место — 16 очков.

Испания. Ла Лига. 18-й тур
21 дек, 23:30. Mendizorrotza (Витория)
Алавес
0:1
Реал
Футбол
ФК Алавес
ФК Реал
3
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