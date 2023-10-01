Анчелотти о победе над «Жироной»: «Хорошо отреагировали после поражения от «Атлетико»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Жироной» (3:0) в 8-м туре ла лиги.

Специалист считает, что его команда провела сильный и уверенный матч, а также похвалил соперника.

«Жирона» играет в хороший футбол. Мы создавали ей неприятности, когда могли, и контролировали игру в оборонительной фазе. Надежность — самое важное в этих матчах.

Рано говорить [о лидерстве], но мы хорошо отреагировали после поражения в дерби, с энтузиазмом. Мы довольны», — цитирует As Анчелотти.

«Реал» с 21 очком вернулся на первое место в ла лиге. «Жирона» с 19 баллами опустилась на третье место в турнирной таблице.

В следующем туре команда Карло Анчелотти на своем поле примет «Осасуну».