Анчелотти о победе над «Жироной»: «Хорошо отреагировали после поражения от «Атлетико»

Сегодня, 06:34
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Жироной» (3:0) в 8-м туре ла лиги.
Специалист считает, что его команда провела сильный и уверенный матч, а также похвалил соперника.
«Жирона» играет в хороший футбол. Мы создавали ей неприятности, когда могли, и контролировали игру в оборонительной фазе. Надежность — самое важное в этих матчах.
Рано говорить [о лидерстве], но мы хорошо отреагировали после поражения в дерби, с энтузиазмом. Мы довольны», — цитирует As Анчелотти.
«Реал» с 21 очком вернулся на первое место в ла лиге. «Жирона» с 19 баллами опустилась на третье место в турнирной таблице.
В следующем туре команда Карло Анчелотти на своем поле примет «Осасуну».