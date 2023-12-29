Анчелотти — о продлении контракта с «Реалом»: «Сегодня счастливый день»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти в соцсетях прокомментировал продление контракта с клубом.

«Сегодня счастливый день. Мы с «Реалом» продолжаем совместный путь за новыми и большими успехами. Спасибо всем и да здравствует Мадрид!» — написал Анчелотти.

«Реал» 29 декабря объявил о продлении контракта с 64-летним специалистом. Новое соглашение рассчитано до конца июня 2026 года. Предыдущий контракт Анчелотти истекал в конце сезона.

«Реал» с 45 очками лидирует в испанской ла лиге после 18 туров, опережая «Жирону» по дополнительным показателям.