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Испания

Сегодня, 17:17

Анчелотти — о продлении контракта с «Реалом»: «Сегодня счастливый день»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Карло Анчелотти.
Фото Reuters
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти в соцсетях прокомментировал продление контракта с клубом.

«Сегодня счастливый день. Мы с «Реалом» продолжаем совместный путь за новыми и большими успехами. Спасибо всем и да здравствует Мадрид!» — написал Анчелотти.

«Реал» 29 декабря объявил о продлении контракта с 64-летним специалистом. Новое соглашение рассчитано до конца июня 2026 года. Предыдущий контракт Анчелотти истекал в конце сезона.

«Реал» с 45 очками лидирует в испанской ла лиге после 18 туров, опережая «Жирону» по дополнительным показателям.

Карло Анчелотти
Футбол
ФК Реал
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