Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Лига 1
Лига 2
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 22:09

Анчелотти считает, что судья несправедливо назначил пенальти в пользу «Жироны»

Алина Савинова
Telegram Новости

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти считает, что судья несправедливо назначил пенальти в пользу «Жироны» в матче 12-го тура чемпионата Испании (1:1).

«Я не люблю говорить о подобных вещах, но сегодня я это сделаю. Асенсио не касался мяча рукой. Я поговорил с ним. Он коснулся его своей грудью. Его левая рука была в странном положении, и если бы он коснулся мяча рукой, могли возникнуть сомнения. Но он этого не сделал. Судьи придумали пенальти», — цитирует Анчелотти ESPN.

В конце этой встречи судьи назначили пенальти в пользу «Жироны» после фола Марко Асенсио в своей штрафной. Одиннадцатиметровый реализовал Кристиан Стуани.

После этой встречи «Реал» с 32 очками вышел на первое место ла лиги. «Жирона» занимает 16-ю позицию (10 очков).

Источник: https://www.espn.co.uk/football/real-madrid-espreal_madrid/story/4785794/
Карло Анчелотти
ФК Жирона
ФК Реал
4
5
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Больше не суровая Круэлла. Первый прокат Трусовой после ухода от Тутберидзе: главные фото
ФИФА может заменить Тунис на Италию на чемпионате мира? Что происходит и позволяют ли это правила
В НАТО призвали Россию вернуться к зерновой сделке
Первым заметивший дрон в Севастополе матрос представлен к госнаграде
Обломки морских беспилотников в Севастополе подняты на поверхность
Как работает один из главных калибров ракетных войск 152-мм гаубица «Мста-С»: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Тони Кроос получил первую красную карточку в профессиональной карьере

«Атлетик» одолел «Вильярреал» с минимальным счетом