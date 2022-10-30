Анчелотти считает, что судья несправедливо назначил пенальти в пользу «Жироны»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти считает, что судья несправедливо назначил пенальти в пользу «Жироны» в матче 12-го тура чемпионата Испании (1:1).

«Я не люблю говорить о подобных вещах, но сегодня я это сделаю. Асенсио не касался мяча рукой. Я поговорил с ним. Он коснулся его своей грудью. Его левая рука была в странном положении, и если бы он коснулся мяча рукой, могли возникнуть сомнения. Но он этого не сделал. Судьи придумали пенальти», — цитирует Анчелотти ESPN.

В конце этой встречи судьи назначили пенальти в пользу «Жироны» после фола Марко Асенсио в своей штрафной. Одиннадцатиметровый реализовал Кристиан Стуани.

После этой встречи «Реал» с 32 очками вышел на первое место ла лиги. «Жирона» занимает 16-ю позицию (10 очков).