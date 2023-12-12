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Испания

Сегодня, 10:21

Анчелотти сравнил игру Беллингема и Кака

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сравнил полузащитника Джуда Беллингема и экс-игрока мадридцев Кака.

«Кака часто врывался в штрафную площадку, но ему не хватало некоторых качеств, которыми обладает Джуд. С бразильцем система игры «Реала» была другой. Его главным оружием была работа с мячом. Беллингем же создает всю остроту у ворот благодаря своим передвижениям и поиску свободных зон», — цитирует итальянца AS.

В этом сезоне Беллингем сыграл 18 матчей за «Реал», забил 16 голов и отдал 4 ассиста. Кака выступал в мадридском клубе с 2009 по 2013 год.

Джуд Беллингем
Кака
Карло Анчелотти
ФК Реал
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