Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 08:29

Анчелотти заявил, что «Барселона» опустила руки после четвертого гола «Реала»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о победе над «Барселоной» в финале Суперкубка Испании (4:1).

«Игра оказалась для нас сложной, слишком крупный счет, учитывая игру «Барселоны». При 3:1 игра была равной, и только после 4-го гола они опустили руки. Возможно, после 2:0 мы слишком увлеклись контратаками, надо было чуть больше контролировать мяч. Винисиусу потребовалось всего 2-3 игры для того, чтобы вернуться на свой лучший уровень. Игра пяткой мне не нравится. Так сделал Винисиус, так сделал Беллингем — мне такое не нравится», — приводит слова Анчелотти Marca.

«Реал» в 13-й раз в истории стал победителем Суперкубка Испании. Рекордсменом турнира остается «Барселона», в активе которой 14 трофеев.

Карло Анчелотти
Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
0
Читайте также
Кубок Африки стартует 13 января матчем Кот-д'Ивуар — Гвинея-Бисау
Биатлонистки Тильда Йоханссон, Хло Шевелье и Анна Вайдель объявили о паузе в карьере
Названа причина смерти каскадера Захаренкова
В Москве оставленного без присмотра двухлетнего ребенка обнаружили мертвым
Бастрыкин сообщил об уплате Чекалиными долга по налогам в 504 млн рублей
ABC сообщил о решении Австралии утилизировать ранее обещанные Украине вертолеты
Популярное видео
«Атлетик» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, 20-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Атлетико»: видеообзор матча, 19-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Мальорка»: видеообзор матча, 19-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Севилья»: видеообзор матча, 4-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Реал»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Кадис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Жирона»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Альмерия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Хетафе»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Алавес»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Бетис»: видеообзор, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Атлетико»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Жирона»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Альмерия»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Бетис» — «Реал»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Осасуна» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Гранада»: видеообзор матча, 15-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Валенсия»: видеообзор матча, 15-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Мальорка»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Беллингем отреагировал на завоевание первого титула в составе «Реала»

«Реал» отметил победу в Суперкубке Испании мемом с «Пингвинами Мадагаскара»