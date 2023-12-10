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Испания

Сегодня, 12:58

Анчелотти заявил, что ему не поступало предложений от клубов Саудовской Аравии

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что не получал предложений от клубов Саудовской Аравии.

«Ну, если дадут 500 миллионов, то, может, и отправлюсь туда, даже пешком. Но на самом деле у меня не было ни одного приглашения из Саудовской Аравии. Я живу настоящим, и призываю других также жить именно настоящим. А деньги вообще не являются самым важным для меня», — цитирует Анчелотти ITASportPress.

После 16 туров ла лиги «Реал» занимает 1-е место турнирной таблицы, набрав 39 очков.

Карло Анчелотти
ФК Реал
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