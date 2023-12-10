Анчелотти заявил, что ему не поступало предложений от клубов Саудовской Аравии

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что не получал предложений от клубов Саудовской Аравии.

«Ну, если дадут 500 миллионов, то, может, и отправлюсь туда, даже пешком. Но на самом деле у меня не было ни одного приглашения из Саудовской Аравии. Я живу настоящим, и призываю других также жить именно настоящим. А деньги вообще не являются самым важным для меня», — цитирует Анчелотти ITASportPress.

После 16 туров ла лиги «Реал» занимает 1-е место турнирной таблицы, набрав 39 очков.