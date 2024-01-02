Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 23:23

Анчелотти заявил, что Гюлер может сыграть с «Мальоркой»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал возвращение в строй полузащитника мадридцев Арды Гюлера.

«Арда Гюлер вернулся и теперь возвращается на свой уровень. Мы никуда не торопимся, у него есть все время, чтобы играть за «Реал Мадрид» в течение многих лет. Если смогу, завтра дам Арде несколько минут. Его потенциал огромен», — приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо.

18-летний турок перешел в «Реал» из «Фенербахче» в летнее трансферное окно. Из-за травм он до сих пор не смог дебютировать за мадридцев.

«Реал» на своем поле сыграет с «Мальоркой» в матче 19-го тура испанской ла лиги. Встреча пройдет в среду, 3 января. Начало — в 21.15 по московскому времени.

Карло Анчелотти
Футбол
ФК Реал
Арда Гюлер
0
Читайте также
Итоги года: переосмысливаем Нганну, Усика, Махачева и выставочные бои
Велогонщик Роан Деннис насмерть задавил свою жену Мелиссу Хоскинс
Над Белгородом система ПВО сбила девять воздушных целей
США разрешили ВСУ самостоятельно определять дальность ударов HIMARS
La Repubblica предрекла Шольцу отставку из-за кризиса в Германии
Шесть человек погибли при обстреле офиса ХАМАС в пригороде Бейрута
Популярное видео
«Атлетико» — «Севилья»: видеообзор матча, 4-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Реал»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Кадис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Жирона»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Альмерия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Хетафе»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Алавес»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Бетис»: видеообзор, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Атлетико»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Жирона»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Альмерия»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Бетис» — «Реал»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Осасуна» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Гранада»: видеообзор матча, 15-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Валенсия»: видеообзор матча, 15-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Мальорка»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Гранада» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Осасуна»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Бетис» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

«Реал Сосьедад» ушел от поражения в матче с «Алавесом», Захарян вышел в концовке