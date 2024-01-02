Анчелотти заявил, что Гюлер может сыграть с «Мальоркой»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал возвращение в строй полузащитника мадридцев Арды Гюлера.

«Арда Гюлер вернулся и теперь возвращается на свой уровень. Мы никуда не торопимся, у него есть все время, чтобы играть за «Реал Мадрид» в течение многих лет. Если смогу, завтра дам Арде несколько минут. Его потенциал огромен», — приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо.

18-летний турок перешел в «Реал» из «Фенербахче» в летнее трансферное окно. Из-за травм он до сих пор не смог дебютировать за мадридцев.

«Реал» на своем поле сыграет с «Мальоркой» в матче 19-го тура испанской ла лиги. Встреча пройдет в среду, 3 января. Начало — в 21.15 по московскому времени.