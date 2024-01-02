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Сегодня, 23:18

«Реал Сосьедад» ушел от поражения в матче с «Алавесом», Захарян вышел в концовке

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Реал Сосьедад» — «Алавес».
Фото ФК «Реал Сосьедад»
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«Реал Сосьедад» на своем поле сыграл вничью с «Алавесом» в матче 19-го тура испанской ла лиги — 1:1.

Хозяева играли в меньшинстве с 36-й минуты — красную карточку получил голкипер «Реал Сосьедад» Алекс Ремиро. Место в воротах занял Унаи Марреро, заменивший Андре Силву.

Счет на 76-й минуте с пенальти открыл нападающий гостей Луис Риоха. Ничью «Реал Сосьедад» принес гол Мартина Субименди на 90+7-й минуте.

Российский полузащитник хозяев Арсен Захарян начал матч на скамейке запасных и вышел на замену на 90+3-й минуте.

«Реал Сосьедад» (32 очка) занимает шестое место в ла лиге. Команда Иманола Альгуасиля продлила серию без поражений во всех турнирах до 11 матчей.

«Алавес» (17) поднялся на 15-ю строчку в турнирной таблице.

Испания. Ла Лига. 19-й тур
02 янв, 21:15. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
1:1
Алавес

Источник: Таблица ла лиги
Арсен Захарян
Футбол
ФК Алавес
ФК Реал Сосьедад
0
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