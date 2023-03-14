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Испания

Сегодня, 17:34

Анчелотти заявил, что Камавинга неприкасаем для «Реала»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сказал, что хавбек Эдуардо Камавинга является неприкасаемым для команды.

«Сейчас Камавинга неприкасаем для «Реала», так будет продолжаться в будущем. Я уверен, что он находится на правильном пути. Да, иногда Эдуардо допускает грубые ошибки, но многие забывают о невероятных матчах, которые он провел раньше», — сказал Анчелотти на пресс-конференции.

20-летний футболист провел в этом сезоне 25 матчей в ла лиге, отметившись 1 передачей. Хавбек играет в команде с лета 2021 года.

Карло Анчелотти
ФК Реал
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