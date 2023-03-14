Пике: «Я совсем не скучаю по «Барселоне». Это было обдуманное решение»

Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал уход из клуба и завершение спортивной карьеры.

«Я ушел по ряду причин, — цитирует RAC1 Пике. — Я всегда говорил, что уйду, если мне не понравится и я не буду чувствовать себя важным. Я совсем не скучаю по «Барселоне». У меня больше времени, чем раньше. Иногда я смотрю матчи «Барсы», когда могу, но я совсем по ней не скучаю. Это было обдуманное решение, даже если казалось, что оно было принято спонтанно. Я принял его после нескольких недель раздумий, и я не жалею об этом».

Пике — воспитанник «Барселоны». 5 ноября 2022 года он провел последний матч за команду против «Альмерии» (2:0) в рамках 13-го тура чемпионата Испании. За два дня до этого защитник объявил, что завершает карьеру футболиста.

В составе каталонского клуба 36-летний испанец 8 раз выигрывал чемпионат Испании, 7 раз становился обладателем Кубка страны и 6 раз — Суперкубка страны, а также 3 раза выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.